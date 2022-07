Sesso alla spiaggia dei nudisti a Viareggio, Santini: “Una vergogna inaccettabile”

Sesso in riva al mare, sulla spiaggia dei nudisti, tra Viareggio e Torre del Lago.

La scena, in pieno giorno, è avvenuta nei giorni scorso, e a denunciare il fatto è stato il consigliere della Lega Alessandro Santini

“Una vergogna inaccettabile – le sue parole sui social, con le immagini pubblicate – . A me della spiaggia libera per nudisti non importa proprio nulla. Per me in quella zona scelta e stabilita dal Comune di Viareggio la gente può andare e vestirsi come gli pare ma quanto successo non va bene”.

“Il sindaco Giorgio Del Ghingaro sicuramente non poteva volere questa situazione – aggiunge -, ma chiedo che le forze dell’ordine facciano qualcosa. Intervengano carabinieri e polizia e se ha voglia intervenga anche il prefetto. Questo non è il turismo che vogliamo a Viareggio, questo non è ciò che ci aspettavamo da questo progetto dell’amministrazione”.