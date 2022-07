Si dà fuoco davanti al commissariato di Viareggio: morto in ospedale per le gravi ustioni

Lo scorso 19 luglio si era dato fuoco davanti al commissariato di polizia di Viareggo, cospargendosi di alcol, comprato alla vicina Conad.

Portato col Pegaso in ospedale a Pisa, il giovane, un 31enne del Marocco, non ce l’ha fatta. E’ morto per le gravi ustioni riportate.

L’uomo, prima dell’arrivo dei mezzi del 118, era stato soccorso dagli stessi poliziotti, intervenuti con un estintore, e da un passante che gli aveva versato addosso una bottiglia d’acqua

Il giovane era apparso subito grave ma non in pericolo di vita, poi il drammatico epilogo.

Il 31enne era stato portato in commissariato per essere fotosegnalato, e poi era stato denunciato per un furto avvenuto la sera prima sul molo