Traffico caos sulla Sarzanese per un incidente a Ponte San Pietro

Traffico caos per un incidente intorno alle 9,30 a Ponte San Pietro, all’altezza dello svincolo per Santa Maria a Colle.

Per cause al vaglio, in uno degli incroci più pericolosi dell’intera città un tir di trasporto carburanti, che proveniva da via di Poggio, si è scontrato con un’auto che arrivava da direzione opposta.

Il tir aveva occupato parte della carreggiata sulla Sarzanese e questo ha reso difficoltosa la viabilità in entrambi i sensi dell’arteria stradale. Impossibile, poi, l’utilizzo di via di Poggio, bloccata in entrambi i sensi.