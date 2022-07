Le erbacce hanno invaso non solo i vialetti, ma si sono insinuate perfino tra le sepolture. E crescono alte, nell’incuria generale. E’ quanto accade in alcuni cimiteri del comune di Lucca, in particolare in quello di San Vito, dove l’abbandono è particolarmente evidente.

A puntare il dito contro la scarsa attenzione dell’amministrazione comunale sono gli abitanti della zona che frequentano il campo santo per recarsi alla tomba dei parenti. Una situazione simile a quella di San Vito, viene segnalata anche al cimitero di Nave. Stessi problemi: scarsa manutenzione e rarissimi interventi perfino per gli sfalci.