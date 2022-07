Si scontra in motorino contro un’auto, è grave

E’ rimasto ferito in moto serio il conducente di un motorino che attorno alla mezzanotte si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un’auto.

L’incidente si è verificato sulla via Sarzanese nel centro abitato di Massarosa. Subito è stato dato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato le ambulanze sul posto.

Nello scontro sono rimasti contusi anche gli occupanti dell’auto: in tutto altre tre persone, oltre al motociclista, sono state condotte al pronto soccorso del Versilia per essere medicati con codice verde.