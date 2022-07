Ancora polemiche al pronto soccorso: “Ambulanza attesa per ore dopo le dimissioni”

Un’altra segnalazione riguardante l’emergenza urgenza che arriva dal territorio. Un uomo, dopo le dimissioni dal pronto soccorso, è stato lasciato in attesa per ore prima di ottenere un’ambulanza che lo riportasse a casa.

“Sono dieci ore – racconta una donna – che un mio parente è stato dimesso dall’ospedale San Luca di Lucca e stiamo ancora aspettando l’ambulanza che lo dovrebbe portare a casa. Sono andata io a prenderlo ma non mi hanno datto il permesso di farlo. Non ha cenato ed è lì che aspetta”.

“È una vergogna quello che succede – è il commento dell’utente – Che un ospedale simile abbia alla disposizione un’ambulanza sola è allucinante, vergognoso e indegno. Vengono usate le ambulanze per le sagre ed i malati aspettano ore in fila per essere portati a casa. Mi sembra proprio da Medioevo”.