Auto contro scooter in via Trieste a Lido di Camaiore: un ferito in ospedale

È di un ferito non grave il bilancio di un incidente che si è verificato oggi (31 luglio) intorno alle 13,30 a Lido di Camaiore in via Trieste angolo via Boccella.

Per cause al vaglio della locale polizia municipale, intervenuta sul posto, si sono scontrate un’auto, una Volkswagen Polo di colore chiaro e uno scooterone Beverly della Piaggio.

Foto 2 di 2



Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasportato all’ospedale Versilia in codice giallo per le ferite riportate.