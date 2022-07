Carambola alle prime luci dell’alba di questa mattina, 31 luglio, a Lido di Camaiore.

Un giovane alla guida di una Peugeot, verso le 5,30, arrivata all’incrocio tra via del Secco e via Trieste, non ha dato precedenza alla gazzella dei carabinieri della Stazione di Pietrasanta, che era alla rotonda.

Foto 3 di 5









La vettura del ragazzo è poi finita sul marciapiede, ha rotto un palo della segnaletica e sfondato una rete.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una volante del commissariato di polizia di Viareggio.

L’automobilista, apparentemente illeso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, per essere sottoposto agli esami del sangue, per verificare la sua eventuale positività all’alcol.

La Peugeot è stata caricata sul carroattrezzi del soccorso stradale e portata alla Carrozzeria Stadio a Camaiore.