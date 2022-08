Folla alla basilica di San Frediano per i funerali di Stefano Puccetti

In tanti non sono voluti mancare per l’ultimo saluto a Stefano Puccetti, scomparso all’età di 51 anni per una malattia che alla fine lo ha vinto.

Alle esequie nella basilica di San Frediano a salutarlo tante persone dei vari ambiti che lui rappresentava. Da quello lavorativo (era conducente di autobus) fino alle tante sue passioni: dalle tradizioni popolari alla fotografia fino all’associazione balestrieri e al mondo del volontariato, di cui faceva parte con orgoglio essendo stato per anni volontario della Misericordia di Lucca.

Commozione e affetto, in chiesa e fuori, prima della tumulazione dal cimitero di Nave, e un grande abbraccio collettivo alla moglie Michela e alle due figlie.

Foto Domenico Bertuccelli