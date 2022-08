Lutto a Lucca per la morte di Ivano Bellandi

Lutto in città per la morte di Ivano Bellandi, titolare insieme al socio Petri dello studio di ingegneria che porta anche il suo nome con sede in viale Marti.

A ricordarlo il sindaco di Lucca, Mario Pardini: “Con dolore ho appreso della morte di Ivano Bellandi, uno stimato e conosciuto professionista, un uomo totalmente dedito al proprio lavoro e al proprio studio professionale, che ha continuato a guidare fino a pochi giorni fa, coinvolgendo e formando tanti giovani tecnici”.

“Bellandi – spiega Pardini – è stato il tecnico che con la sua esperienza e competenze ha contribuito e reso possibile in questi anni – dal punto di vista della sicurezza e della logistica – la realizzazione di tantissimi eventi di pubblico spettacolo della città compresi quelli più grandi e importanti con centinaia di migliaia di visitatori. Alla famiglia, ai colleghi e agli amici le mie più sentite condoglianze”.

È un sentimento di profonda commozione quello espresso da Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara nell’apprendere la notizia della scomparsa dell’ingegner Ivano Bellandi. “Stimatissimo professionista e autentico punto di riferimento nei settori della sicurezza e della logistica dei grandi eventi – si legge in una nota – collaborava da anni con l’associazione di Palazzo Sani, in modo particolare nella organizzazione tecnica della Notte Bianca. Anche quest’anno Confcommercio, per l’edizione della ripartenza in programma il prossimo 27 agosto, si era rivolta al suo studio. Da parte del presidente Rodolfo Pasquini e della direttrice Sara Giovannini un saluto commosso a Ivano Bellandi e un abbraccio affettuoso alla sua famiglia, a nome dell’intera struttura di Confcommercio”.

Condoglianze cui si unisce la redazione di Lucca in Diretta.