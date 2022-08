Paura nella serata di oggi (1 agosto) per un incendio in via delle Gavine a San Macario in Monte, la strada che porta a Piazzano e Fibbialla, le frazioni interessate dall’incendio della scorsa settimana.

Le fiamme si sono sollevate intorno alle 20 e fondamentale è stata la tempestività del soccorso richiesto da alcuni residenti della zona affinché l’intervento fosse celere ed efficace. Sul posto sono arrivate diverse autopompe dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che ha abbracciato una parte del fondovalle. Le fiamme poi hanno proceduto in favore di vento.

Foto 3 di 16































Sul posto anche il consigliere comunale di Lucca 2032, Marco Santi Guerrieri, avvisato da alcuni residenti, che ha avvisato immediatamente il sindaco Mario Pardini sull’accaduto e sul regolare svolgimento delle operazioni di spegnimento dell’incendio. “Anche a fronte di piccoli focolai – dice Santi Guerrieri – occorre la massima tempestività nel procedere alles segnalazioni. Per questo ringrazio quanto fatto oggi dai residenti”.

L’incendio è stato spento completamente intorno alle 21,1o.