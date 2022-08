Pronto soccorso affollato, l’appello della polizia municipale di Camaiore

Pronto soccorso in difficoltà, appello della polizia municipale di Camaiore.

“Da tempo – dicono dal comando – durante gli accessi al pronto Soccorso della Versilia, il nostro personale ha riscontrato una situazione di sovraffollamento anche per la casistica Covid nuovamente in aumento. La simultanea presenza di pazienti anche anziani con malattie gravi e di patologia Covid sta mettendo nuovamente a dura prova il sistema dell’emergenza, compresi i mezzi delle ambulanze del 118 sempre più sovraccarichi di lavoro. La volontà della polizia municipale di Camaiore è sempre più quella di sensibilizzare al rispetto delle basilari precauzioni del buon vivere civile sulle nostre spiagge, nei nostri luoghi di divertimento e di svago, nei locali pubblici e in qualsiasi luogo ove possono venire meno le condizioni di sicurezza per la prevenzione pandemica”.

“In particolare il nostro appello – scrive la polizia municipale – è indirizzato anche a chi consuma sostanze alcoliche o fa uso di stupefacenti, spesso, purtroppo, cadendo nell’abuso. Sono fenomeni sempre più in crescita nella sfera giovanile della nostra Versilia, che vanno a compromettere seriamente la funzionalità del pronto soccorso oltre che la sicurezza della circolazione stradale dei cittadini”.

“A supporto del duro e difficile lavoro svolto dal personale del pronto soccorso si rende necessario riproporre con maggiore forza l’invito a non mettersi alla guida di veicoli di qualsiasi genere, biciclette comprese, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o bevuto alcolici – dichiara il comandante della polizia municipale di Camaiore Claudio Barsuglia – Tali azioni sono spesso motivo di piccoli incidenti o cadute anche banali che inevitabilmente si vanno a ripercuotere non solo sull’ospedale, ma anche sulle attività delle polizie municipali e delle forze dell’ordine, distogliendole dal presidio del territorio”.

“Vista la grave situazione – conclude la nota – invitiamo la cittadinanza ad un comportamento civile, virtuoso e più responsabile, prevenendo qualsiasi problematiche che possa riversarsi sulla struttura del nostro ospedale, pregiudicandone senza motivo l’efficienza e mettendo in pericolo la salute di persone che veramente ne hanno necessità.