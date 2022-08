Violento schianto auto-moto in via Valmaira: centauro con Pegaso in ospedale

Grave incidente poco prima delle 21 di oggi (1 agosto) in via Valmaira a Castelnuovo Garfagnana. Per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, sono entrati in collisione all’altezza del supermercato Conad un motociclista alla guida di una moto Ducati e una Renault Clio condotta da una giovane di Castelnuovo.

Un impatto violentissimo che ha fatto subito capire della gravità del sinistro. Sul posto l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana, un’altra ambulanza della Croce Verde e l’elisoccorso Pegaso che è atterrato allo stadio Arturo Nardini dove il ferito è stato caricato, dopo un primo intervento di stabilizzazione all’ospedale di Castelnuovo, per un trasferimento d’urgenza all’ospedale pisano di Cisanello.

Ad avere la peggio nella dinamica, un incidente frontale all’altezza di una curva in direzione degli impianti sportivi, è stato il centauro, un uomo di 53 anni di Pieve Fosciana, che rischia di perdere la gamba a causa di una semiamputazione e di una serie di ferite esposte. Con lui viaggiava anche la figlia che è stata ricoverata in codice giallo al locale ospedale di Castelnuovo.



Il tratto di strada dell’incidente, in attesa dei soccorsi e dei rilievi, è stato chiuso a lungo creando disagi per la circolazione. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai militari dell’Arma.