A Mastiano si cerca Clementina, femmina di bouledogue francese scomparsa da domenica

Si cerca da due giorni una femmina di bouledogue francese con mantello nero tigrato di due anni e mezzo scappata dal giardino di una casa di Mastiano nella serata di domenica (31 luglio) intorno alle 22.

Risponde al nome di Clementina e si ipotizza che il cane sia stato prelevato o preso in custodia da qualcuno visto che le tracce dei cani molecolari de I nasi volanti della Spezia si perdono all’incrocio fra via dei Bertolotti e via al Lupo.

Il cane proviene dall’allevamento riconosciuto Enci Boulenridge di Dirova Lenka. I proprietari offrono una ricompensa.

Chi avesse notizie della canina può chiamare il numero 328.5951649.