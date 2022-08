Lucca Summer Festival, il prefetto: “Sicurezza garantita grazie a un efficace gioco di squadra”

Lucca Summer Festival, il prefetto Francesco Esposito si congratula “con tutti coloro che hanno consentito il sereno svolgimento dell’importante manifestazione lucchese” e rivolge “un sentito ringraziamento a donne e uomini della polizia di stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, del vigili del fuoco, della polizia municipale e provinciale, del 118 e ai volontari della protezione civile”.

“La ripresa della manifestazione dopo la sospensione per l’emergenza Covid – prosegue Esposito – ha richiesto maggiore attenzione e un rinnovato impegno da parte di tutti: organizzatori, amministrazione comunale, associazioni di categoria, spettatori e la stessa comunità lucchese che ancora una volta ha dimostrato grande senso civico”.

“La sicurezza dei concerti è stata garantita grazie a un efficace gioco di squadra, con il prezioso contributo delle varie componenti messo a sistema nell’ambito del comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica e dalla commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, organismi più volte riuniti dalla prefettura per la pianificazione generale dei servizi e per l’adozione delle misure necessarie”.

“Un apprezzamento particolare – sottolinea Esposito – desidero rivolgerlo al questore Dario Sallustio per aver curato in modo impeccabile il coordinamento tecnico operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in linea con gli indirizzi individuati dalla prefettura”.