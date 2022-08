Scoperta una nuova specie mineralogica a Fornovolasco

Fornovolasco, frazione ormai famosa del comune di Fabbriche di Vergemoli, continua ad avere un posto al sole nel panorama internazionale grazie alla scoperta di una nuova specie mineralogica che è stata battezzata Dutrowite, nome coniato in onore della professoressa della Louisiana State University Barbara L. Dutrow, in passato presidente sia della Mineralogical society of America che della Geological society of America.

Sul finire del 2019 Cristian Biagioni e Daniela Mauro, geologi del dipartimento di scienze della terra dell’università di Pisa, assieme ai ricercatori di altri enti di ricerca sia italiani che esteri hanno identificato la nuova specie mineralogica. Una scoperta che arricchisce ulteriormente la geodiversità del territorio di Fornovolasco.

La professoressa Dutrow, il marito Darrel Henry professore di geologia presso la Lousiana State University, Andreas Ertl (Institut fuer Mineralogie und Kristallographie dell’università di Vienna, Austria) e Peter Bacik (Comenius University Bratislava, Repubblica Slovacca) hanno visitato il territorio di Fornovolasco apprezzando anche la grande attrazione geologica del territorio: la Grotta del Vento.

Dopo l’ identificazione della Volaschioite, minerale che porta il nome di Fornovolasco, questo territorio è nuovamente sede di una importante scoperta geologica, indicando il potenziale culturale celato nelle rocce di questo settore delle Alpi Apuane.

“Siamo felici di questa ulteriore scoperta che rappresenta come questo territorio dalle bellezze straordinarie sia anche unico sotto il profilo geologico – ha commentato Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli – In futuro, grazie al Pnrr appena vinto, si promuoverà il territorio anche sotto questo aspetto in modo da rendere sempre più diversificata l’ attrattiva del borgo”.