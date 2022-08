Summer Festival, il questore: “Grazie a tutti coloro che hanno permesso che l’evento si svolgesse in sicurezza”

“Voglio esprimere il mio apprezzamento ai funzionari di pubblica sicurezza, responsabili dei vari servizi di ordine pubblico espletati in occasione dei numerosi concerti, a tutto il personale della polizia di stato, arma dei carabinieri e guardia di finanza, alla polizia locale e provinciale, ai vigili del fuoco, al personale del 118, ai volontari della protezione civile”. Sono le parole del questore di Lucca Dario Sallustio, che ringrazia tutte le forze dell’ordineDari coinvolte nel garantire lo svolgimento in sicurezza dei concerti del Lucca Summer Festival.

“Desidero anche congratularmi con tutta l’organizzazione del Lucca Summer Festival – prosegue Sallustio – che ha curato i singoli eventi con scrupolo e professionalità, corrispondendo puntualmente a tutte le richieste e i correttivi che di volta in volta le autorità provinciali di pubblica sicurezza, prefetto e questore, hanno ritenuto di sollecitare in funzione della sicurezza delle diverse manifestazioni attraverso il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e i tavoli tecnici”.

“Agevolati dalla maturità e dal civismo dimostrati dalla cittadinanza lucchese e con la responsabile collaborazione di tutti gli esercizi commerciali ubicati nell’area dei concerti, – conclude – siamo riusciti a garantire sicurezza e serenità nel corso delle diverse tappe del Lucca Summer Festival 2022, che ha coinvolto Lucca dalla metà di giugno alla fine di luglio”.