Scoppia un nuovo maxi incendio alla Ds Smith di Porcari. Preoccupano i fumi sprigionati dal rogo

A distanza di poco meno di due settimane torna a bruciare la carta da macero stoccata nel piazzale della cartiera Ds Smith di Porcari. Un nuovo incendio dopo quello della notte tra il 23 e il 24 luglio scorsi è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi (4 agosto), creando momenti di grande apprensione.

L’area molto estesa coinvolta in breve dalle fiamme e il vento che ha ostacolato le operazioni di spegnimento ha reso molto delicato e complesso l’intervento dei vigili del fuoco di Lucca, che hanno dovuto chiedere rinforzi. Sul posto sono arrivati in aiuto colleghi da Pisa, Massa, Pistoia e Firenze ed è intervenuto anche l’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo.

Le fiamme si sono infatti levate alte su una superficie di circa 45mila metri quadrati: un incendio molto vasto che ha fatto scattare una poderosa operazione con numerose squadre di vigili del fuoco in azione. Mobilitata anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Leonardo Fornaciari che ha raggiunto l’azienda per monitorare di persona la situazione.

L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa: il rogo era scoppiato nella tarda serata e aveva tenuto impegnati i vigili del fuoco per tutta la giornata successiva nelle attività di bonifica.