Un incendio di sterpaglie nei pressi dell’autostrada A11 nei pressi del casello di Altopascio, in località Sterpeto a Marginone, ha creato nel tardo pomeriggio di oggi (5 agosto) disagi anche sul fronte del traffico.

Il rogo ha coinvolto alcuni campi limitrofi alla sede stradale richiedendo l’intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco e personale Aib. In azione anche due elicotteri antincendio della Regione Toscana. Il problema principale è stato il fumo che a tratti ha invaso pericolosamente la carreggiata. Per questo motivo, per gestire al meglio la situazione, sul posto si sono recate anche le pattuglie della polizia stradale.

L’autostrada è stata bloccata in direzione Chiesina Uzzanese. Attorno alle 20 l’autostrada è stata riaperta ma su una sola corsia in entrambe le carreggiate: si sono formati 8 chilometri di coda in direzione di Pisa, mentre nella carreggiata opposta i chilometri di coda sono 4.

Le fiamme si sono estese anche in direzione dell’oasi di Sibolla e dietro la Celtex. Qui in serata si sono concentrate le forze sul posto per spegnere il rogo.

Sul posto è andato il sindaco Sara D’Ambrosio che ha consigliato di non utilizzare l’autostrada: “Siamo qui sul posto con l’assessore Francesco Mastromei e diverse squadre dei vigili del fuoco, i volontari e gli operatori anticendio e la Polizia Municipale. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti anche dall’autostrada per contenere subito le fiamme. La situazione è sotto controllo, ma in evoluzione”.