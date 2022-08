Domato l’incendio scoppiato a Marginone vicino all’autostrada

È sotto controllo l’incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri (5 agosto) in località Sterpeto a Marginone. Dopo l’intervento degli elicotteri, nella serata di ieri è proseguita l’attività di bonifica.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche gli operatori di Protezione Civile e i volontari della Misericordia di Montecarlo, che hanno vigilato nella notte sulla zona colpita dall’incendio per garantire la massima sicurezza.

“È stato necessario – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio – scavare anche delle trincee per evitare la propagazione del fuoco: è subito intervenuto un mezzo escavatore da Marginone. Un grosso ringraziamento a chi si è attivato nell’immediato. Grazie a tutti coloro che sono impegnati per tutelare il nostro territorio e che passeranno la notte in piedi per garantire sicurezza, ancora una volta, al nostro paese: vigili del fuoco, sistema regionale antincendio boschivo, Misericordia, volontari anticendio di Protezione Civile, polizia municipale, carabinieri forestali. Grazie”.