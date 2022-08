Per fortuna non c’era nessuno di passaggio nelle vicinanze quando un grosso ramo di un platano si è staccato scaraventandosi a terra, lungo la passeggiata delle Mura.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi (7 agosto), attorno alle 17,30, senza fortunatamente creare incidenti. Forse è stato il vento a far cedere il ramo, che è finito a terra nei pressi della Casermetta San Pietro, sede dei Balestrieri. Subito sono stati attivati i vigili del fuoco che hanno liberato dal ramo la passeggiata, che è stata temporaneamente chiusa dalla polizia municipale per consentire le operazioni in sicurezza.

Sul posto anche il sindaco Mario Pardini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e i tecnici del Comune. Nei prossimi giorni saranno fatti tutti gli accertamenti del caso sul platano da cui si è staccato il ramo.