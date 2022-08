Tragico schianto in A11: perde la vita una coppia di motociclisti

Un tremendo incidente in autostrada nel cuore della notte. Una coppia di Cecina che viaggiava in direzione mare sull’A11 ha perso la vita dopo essere stata tamponata da una vettura, contro cui è piombata un’altra auto.

Il dramma si è consumato attorno alle 3 di notte, per cause in corso di accertamento: per i due motociclisti non c’è stato purtroppo niente da fare. Sono stati sbalzati sulla carreggiata e uno dei due è finito sotto una delle auto coinvolte.

Sul posto oltre ai mezzi del 118 sono piombati anche i vigili del fuoco che hanno prestato i soccorsi del caso.

Per consentire l’intervento dei soccorsi e dei mezzi per la bonifica della corsia, è stato necessario chiudere temporaneamente l’autostrada, che è regolarmente riaperta attorno alle 4,30.