Lutto a Seravezza per la scomparsa del commerciante Pierpaolo Pranzo

Lutto a Seravezza per la scomparsa di Pierpaolo Pranzo, gestore del Negozio dell’Andreina, storico esercizio commerciale di casalinghi e articoli da regalo in via Aurelia a Querceta.

Il negozio era stato gestito prima dalla nonna Andreina e poi dalla mamma Adriana. Alla moglie Lisa, alle due figlie, alla mamma e ai familiari tutti vanno le condoglianze della comunità, del sindaco Lorenzo Alessandrini e dell’intera amministrazione.