Malore durante la partita di calcetto, è gravissimo

Si è accasciato all’improvviso, mentre stava disputando una partita di calcetto, dopo aver accusato un malore. Un uomo di 46 anni è in gravissime condizioni dopo un malessere mentre si trovava in un campo sportivo nel comune di Minucciano, in Garfagnana.

Secondo quanto appreso dal 118, a dare l’allarme sono stati i compagni del calcetto che hanno cercato di soccorrere l’amico. La centrale operativa ha inviato sul posto le ambulanze. Quando sono arrivati, i sanitari hanno trovato l’uomo privo di sensi e hanno iniziato le manovre di rianimazione, prima che atterrasse l’elisoccorso Pegaso per il trasporto d’urgenza, in codice rosso all’Opa di Massa.

I fatti si sono svolti attorno alle 19,30. Stando a quanto ricostruito dai sanitari, alla base di tutto ci sarebbe stato un malore e non uno scontro di gioco. L’uomo è arrivato in condizioni gravissime all’Opa ed è stato affidato alle cure dei medici per salvargli la vita.