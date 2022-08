Finiscono con l’auto fuori strada e si ribaltano: due donne in ospedale

Si ribaltano con l’auto a Sesto di Moriano: due donne in ospedale.

I vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti ieri sera (9 agosto) intorno alle 23,30 in via di Mastiano e Gugliano per un incidente stradale dai contorni tutti da chiaire: una vettura, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, è uscita fuori della sede stradale ribaltandosi su un fianco.

I vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare il veicolo e ad estrarre dell’abitacolo due donne che sono affidate al personale sanitario e trasportate all’ospedale San Luca in codice di media gravità.