Adolescente sul monopattino investito da un’auto, è grave

E’ stato investito da un’auto mentre stava percorrendo la strada con un monopattino. E’ in condizioni gravi ma fortunatamente non in pericolo di vita un adolescente che è stato travolto da una vettura a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca.

L’incidente è avvenuto attorno alle 17,30 nel centralissimo viale Giovanni Papa XXIII, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Il ragazzo, di circa 17 anni, avrebbe riportato un trauma cranico.

L’allarme è stato dato immediatamente: sul posto è piombata un’ambulanza inviata dal 118 che ha fatto intervenire anche Pegaso. L’elisoccorso ha trasportato il giovane al pronto soccorso di Cisanello con il codice giallo.