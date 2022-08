Muoiono in mare a poche centinaia di metri: doppia tragedia in Versilia

Due drammi, uno dietro l’altro, sulle spiagge della Versilia a poche centinaia di metri. E’ stata una giornata nera in particolare per Lido di Camaiore dove due bagnanti, entrambi di circa 60 anni, sono morti, sembra a seguito di malori in mare.

Il primo episodio si è verificato poco dopo le 18,30 di oggi (11 agosto) al Bagno Paradiso, dove sono stati del tutto inutili i soccorsi per un uomo che ha avuto un malessere mentre si trovava in acqua. Per lui non c’è stato niente da fare. L’ambulanza della Misericordia di Marina di Pietrasanta è arrivata in pochi minuti e ha tentato di salvare la vita al bagnante ma non c’è stato niente da fare.

Negli stessi minuti un altro dramma si consumava all’altezza del Bagno Abetone dove ha perso la vita un altro bagnante. Nonostante in entrambi i casi siano subito partite le manovre di rianimazione, il personale del 118 non è riuscito a salvare loro la vita.

Sul posto, sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di porto per gli accertamenti del caso. I due casi non sarebbero collegati, ma i militari stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.