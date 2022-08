Colpito da grave malore mentre gioca a calcetto a Pieve San Lorenzo: il 42enne è fuori pericolo e sta meglio

Un commerciante di 42 anni, residente a Pugliano, lo scorso martedì è stato colto da un grave malore mentre stava giocando a calcetto con gli amici a Pieve San Lorenzo. Sono state ore di grande spavento e sgomento nel comune di Minucciano (e non solo), ma adesso Andrea è fuori pericolo e sta bene.

Una tragedia sfiorata ed evitata grazie al fondamentale pronto intervento degli amici e (soprattutto) di tre cittadini esperti di primo soccorso che, con il defibrillatore in dotazione all’impianto sportivo, hanno praticato il massaggio cardiaco per circa 20 minuti.

Il messaggio del sindaco Nicola Poli e del gruppo di maggioranza Uniti per Minucciano: “Tre giorni fa un nostro concittadino, Andrea, ha avuto un grave malore giocando a calcetto, a Pieve San Lorenzo. Andrea è stato soccorso prima dagli altri giocatori, che ne hanno impedito il soffocamento ed hanno chiesto aiuto, poi da tre persone, presenti in paese, esperte di primo soccorso, che hanno prima defibrillato Andrea con il defibrillatore in dotazione all’impianto sportivo, quindi gli hanno praticato il massaggio cardiaco per circa 20 minuti, fino all’arrivo dell’ambulanza e del Pegaso, che lo ha trasportato all’Opa di Massa. Andrea ora è fuori pericolo e sta meglio: a nome di tutta la comunità, un abbraccio grande a lui e a tutta la sua famiglia e un ringraziamento di cuore a Alberto, Marì e Paola, che con la loro competenza e la loro prontezza ci hanno risparmiato una tragedia”.

“Questo ci insegna l’importanza della presenza diffusa di defibrillatori e della conoscenza delle manovre di primo soccorso – sottolineano -: terminato il periodo delle feste, l’amministrazione implementerà ulteriormente il numero di defibrillatori sul territorio (attualmente già 10) e, in collaborazione con le principali associazioni di volontariato locali, promuoverà corsi di primo soccorso aperti a tutti“.