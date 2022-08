Bruciano ancora i boschi fra Limano e Vico Pancellorum nel comune di Bagni di Lucca. L’incendio è iniziato nel pomeriggio di domenica (7 agosto) a causa di un breve temporale che ha scaricato due fulmini sulla montagna, provocando due incendi.

L’aggiornamento dell’Unione Comuni Garfagnana: “Da domenica scorsa un incendio sta interessando un’area boscata impervia, tra le località di Limano e Vico Pancellorum in comune di Bagni di Lucca. L’Unione Comuni Garfagnana, su richiesta della Regione Toscana, ha provveduto ad inviare in questi giorni e nella giornata odierna, squadre di operai forestali dell’Unione, assistenti Do (direttori operazioni), logistici per supportare gli altri enti presenti, e volontari. L’incendio, dalle informazioni in possesso, sembra essere scaturito dalla caduta di un fulmine durante la perturbazione avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica. Al momento le operazioni sono ancora molto impegnative”.