Giro di vite davanti ai locali della Versilia: controllate 300 persone

Ieri sera, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in occasione del Ferragosto, come concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è svolto in tutta la Versilia il primo servizio straordinario, coordinato dai commissariati di pubblica sicurezza di Viareggio e Forte dei Marmi, che ha visto la partecipazione del reparto prevenzione crimine della polizia, dell’arma dei carabinieri e delle loro squadre d’intervento operative, della Guardia di finanza, con anche un’unità cinofila antidroga, del reparto aereo navale della Guardia di finanza con una motovedetta, della Capitaneria di porto, e delle polizie locali di Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta.

Durante il servizio, che si è concentrato nelle zone maggiormente frequentate della riviera, con un massiccio dispiegamento di forze, sono state identificate circa 300 persone e controllati più di 150 veicoli e 19 esercizi pubblici.

L’unità cinofila della Guardia di finanza, nel tratto compreso tra due note discoteche di Marina di Pietrasanta, ha rinvenuto complessivamente 19,5 grammi di hashish nelle tasche di 9 ragazzi (tra cui un francese, tutti turisti) di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che saranno segnalati al prefetto in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Tutti i ragazzi, una volta segnalati dal cane, hanno spontaneamente consegnato la sostanza agli agenti.

A Marina di Pietrasanta, inoltre, un 17enne a bordo di una Vespa è stato sanzionato per guida in stato ebbrezza in quanto sorpreso con un tasso alcolemico pari a 1,46 mg/l.

I servizi proseguiranno per tutto il fine settimana, come disposto con ordinanza del questore di Lucca.