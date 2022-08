Paura nel primo pomeriggio di oggi (13 agosto) a Balbano per un incendio di sterpaglie che, anche a causa del vento, si è rapidamente diffuso e ha fatto venire in mente le immagini di metà luglio nell’Oltreserchio, con la grande paura per Castiglioncello e il territorio del comune di Vecchiano.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso prima di arginare le fiamme, quindi lo spegnimento e la bonifica, senza nessun tipo di danno.