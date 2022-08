Coronavirus, 116 nuovi casi e 4 decessi in provincia di Lucca

Sono 116 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Si aggiungono al triste elenco anche 4 decessi.

I casi sono 22 a Lucca, 20 a Capannori, 2 a Porcari, 3 ad Altopascio (47 nella Piana di Lucca), 3 a Camporgiano, 2 a Castiglione, 1 a Vagli di Sotto, 1 a Molazzana, 5 a Barga, 1 a Pescaglia, 2 a Borgo a Mozzano, 1 a Gallicano, 1 a Bagni di Lucca (17 in Valle del Serchio), 9 a Camaiore, 12 a Massarosa, 12 a Pietrasanta, 1 a Stazzema, 4 a Seravezza, 13 a Viareggio, 1 a Forte dei Marmi (52 in Versilia)

In Toscana sono 1.360.525 i casi di positività al coronavirus, 833 in più rispetto a ieri (190 confermati con tampone molecolare e 643 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.264.651 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 985 tamponi molecolari e 6071 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,8% è risultato positivo. Sono invece 1299 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,1% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 85314, -0,2% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 453 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (2 in più).

Oggi si registrano 6 nuovi decessi: un uomo e 5 donne con un’età media di 81,8 anni. Sono 4 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno.

L’età media dei 833 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 33% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (190 confermati con tampone molecolare e 643 da test rapido antigenico). Sono 373165 i casi complessivi ad oggi a Firenze (132 in più rispetto a ieri), 91513 a Prato (41 in più), 107354 a Pistoia (86 in più), 67676 a Massa (77 in più), 144907 a Lucca (116 in più), 157780 a Pisa (94 in più), 122731 a Livorno (110 in più), 123046 ad Arezzo (54 in più), 97560 a Siena (44 in più), 74238 a Grosseto (79 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 276 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 380 nella Nord Ovest, 177 nella Sud est.

Complessivamente, 84861 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (170 in meno rispetto a ieri, meno 0,2%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.264.651 (1017 in più rispetto a ieri, più 0,1%).