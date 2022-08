Fiamme in un’abitazione sulla Pesciatina a San Vito

Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi (14 agosto) in via Pesciatina a San Vito. Per cause che saranno al vaglio dei vigili del fuoco un terratetto lungo la strada è andato a fuoco.

Le fiamme, forse, sono partite da una minicar parcheggiata davanti alla porta di casa, fatto sta che le fiamme hanno interessato l’intera abitazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno rapidamento domato le fiamme e impedito che si diffondessero alle abitazioni vicine.

Notevoli i danni alla struttura, di cui è al vaglio l’agibilità, ma fortunatamente nessun ferito.

Foto di Andrea Gonella