Quartetto di chitarre in concerto a Palazzo Pfanner

Il Quartetto di chitarre, di cui fanno parte Thomas De Santi, Federico Andreoni, Timothy Clerici e Tommaso Giannini, annuncia che si esibirà sabato (20 agosto) a Palazzo Pfanner dalle 16,30 alle 18.

Il quartetto proporrà musica moderna legata alla valorizzazione dello strumento. Il quartetto di chitarre è una formazione già nota in tutta la piana di Lucca e oltre, in quanto ha partecipato a vari concerti in Italia e all’estero facendo un vero e proprio tour musicale.