Alberi caduti sulle strade, disagi a Lucca e nella Piana per il temporale

Disagi nella serata di Ferragosto per un forte temporale a Lucca e nella Piana. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi pericolanti sulle strade.

In qualche caso piante si sono abbattute sulla sede stradale. Paura sul Brennero tra Lucca e Marlia, dove in serata un albero è precipitato sulla carreggiata, senza fortunatamente fare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di rimuovere l’arbusto e liberare la strada.

Stesso copione anche a Picciorana dove un albero è finito lungo la strada in via per Corte Guidi.