Pronto soccorso, l’Asl aumenta l’indennità dei direttori

Un incentivo per valorizzare il delicato ruolo svolto in prima linea, in un settore dove, specie d’estate, le difficoltà aumentano. L’Asl Toscana nord ovest ha varato un piano di valorizzazione dei pronto soccorso di Lucca e Versilia, agendo anche sugli emolumenti dei direttori.

Con una delibera, infatti, l’azienda sanitaria ha portato a 23.400 euro l’indennità di posizione dei direttori dell’unità operativa dell’emergenza urgenza.

L’emolumento che per ora riguarda oltre che le strutture di Lucca e Versilia anche Massa scatta dall’anno in corso.