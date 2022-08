Muore nello schianto in auto sulla via Aurelia

Un morto e tre feriti. E’ questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 12,20 di oggi (16 agosto) sulla via Aurelia a Strettoia, tra Pietrasanta e Massa.

La vittima è un uomo di 52 anni, originario di Fucecchio, che era alla guida di una Fiat Panda e che è morto sul colpo. I tre occupanti dell’altra auto coinvolta nello scontro avvenuto al Montiscendi tra Querceta e Montignoso, tra cui anche un bambino di 3 anni, sono rimasti praticamente illesi.

La statale è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori. Il 118 ha inviato sul posto l’automedica e due ambulanze ma per uno degli occupanti delle due auto non c’è stato niente da fare. Gli altri tre sono stati trasportati al pronto soccorso del Versilia per gli accertamenti del caso.

La vittima è stata estratta dall’abitacolo da parte dei vigili del fuoco ma per lui non c’è stato niente da fare.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità.