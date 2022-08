Un tremendo scontro in sella allo scooter contro un’auto. Un incidente che non ha lasciato scampo ad un uomo di 58 anni, Rodolfo Francesconi, residente a Camaiore, morto sul colpo dopo essersi schiantato contro un’auto.

Il dramma si è consumato alle 17 di oggi (17 agosto) in via Sarzanese a Capezzano Pianore, nel comune di Camaiore, per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’allarme al 118 è stato dato immediatamente ma per la vittima non c’è stato purtroppo niente da fare.

Sul posto per i rilievi del caso sono sopraggiunti gli agenti della polizia municipale di Camaiore.