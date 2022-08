Paura tra Sant’Anna e Nave, i residenti: “Sentiti due spari vicino alle case”

Paura nella notte tra gli abitanti di Sant’Anna. All’altezza di via per Corte Sandorini, attorno alle 22, alcuni residenti affermano di aver sentito due spari, apparentemente molto vicini alle case. Dopo aver udito i colpi e il conseguente abbaiare dei cani si sono quindi affacciati dalle proprie abitazioni ma, data anche la poca luminosità della zona, non hanno visto alcun movimento, e sono quindi rientrati senza allertare, sul momento, le forze dell’ordine. Non risultano infatti chiamate o segnalazioni né a carabinieri né a polizia.

A raccogliere la segnalazione è però questa mattina (17 agosto) il consigliere comunale di Sinistra Con Daniele Bianucci, che ha evidenziato il fatto alla polizia municipale chiedendo un approfondimento sull’episodio denunciato dai cittadini.

“Alcuni cittadini mi hanno segnalato che nella tarda serata di martedì sono stati sentiti chiaramente, in prossimità delle case, due spari nella zona che marca il confine tra Sant’Anna e Nave, e quindi in un’area densamente popolata – spiega il consigliere Daniele Bianucci -. Gli spari arrivavano dalla parte del fiume: il primo circa alle 22; il secondo, venti minuti dopo. Secondo i cittadini è possibile che si trattasse di cacciatori, ma non c’è alcuna certezza a riguardo. Gli spari hanno naturalmente spaventato molte famiglie. Per questo, ho evidenziato quando accaduto alla polizia municipale, chiedendo di compiere un approfondimento sulla questione, per la piena sicurezza dell’intera popolazione”.