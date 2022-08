Danni e disagi per il maltempo in tutta la provincia di Lucca. Dalla Versilia, alla Piana fino alla Valle del Serchio un violento temporale iniziato sulla costa con una tromba d’aria ha provocato minuti di paura, con la caduta di alberi e tegole lungo le strada.

Il nubifragio è iniziato in Versilia. Qui una violenta tromba d’aria ha provocato danni a Viareggio, dove in passeggiata sono stati rovesciati perfino i cassonetti dei rifiuti e alcuni motorini. Divelte dalla furia del vento le tende di diversi stabilimenti balneari. Un grosso albero è caduto sulla variante Aurelia nei pressi dell’uscita Viareggio Sud, che è stata chiusa al traffico per rimuovere la pianta. Sempre a Viareggio un albero è caduto su alcune auto in sosta alla stazione vecchia della città. Sempre a Viareggio, in via Udine, in pineta, sono caduti 4 pini che hanno colpito la ringhiera di un condominio senza fare fortunatamente danni a persone.

In Lucchesia il temporale ha provocato danni nell’Oltreserchio, dove si è verificato anche un black out dell’energia elettrica. Danni anche in Valle del Serchio e Garfagnana. Un grosso albero è caduto in via Roma a Barga, fortunatamente senza fare feriti. In via della Repubblica a Fornaci di Barga, in località Case Operaie, alcune tegole sono cadute su un’auto. Sul posto sono giunte ambulanze e vigili del fuoco.

Il tetto scoperchiato a Fornaci di Barga

Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono impegnati nella gestione di numerosi interventi sul territorio.

(notizia in aggiornamento)