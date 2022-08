E’ stato un attimo. La violenza del vento ha scoperchiato di colpo la porzione di un tetto alla Case operaie in via della Repubblica a Fornaci di Barga: travi, detriti e tegole sono piombate sulla strada, durante il temporale di questa mattina (18 agosto) che attorno alle 10,30 ha causato danni e disagi in tutta la provincia di Lucca. Una massa impazzita di materiale che è piombata su un’auto che stava transitando proprio in quel momento. Ci sono feriti.

Nella frazione del barghigiano alcune persone sarebbero rimaste ferite durante la tromba d’aria. Sono stati attimi terribili di grande paura per l’intero condominio. L’allarme è stato dato immediatamente: sul posto sono accorse le ambulanze per prestare soccorso ai feriti, i vigili del fuoco e i carabinieri. E’ stato necessario chiudere la strada principale del paese in questo tratto, ricoperta in parte dai detriti del tetto disintegrato.

Foto 3 di 4







Il danno ha riguardato uno dei due condomini che si affacciano sulla strada e che un tempo erano alloggi degli operai dell’ex Europa Metalli: la gente del posto ha sentito un fortissimo boato e poi è accorsa in strada.

(notizia in aggiornamento)