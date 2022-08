Il maltempo non sembra dar tregua alla Toscana. Dopo i temporali di questa mattina (18 agosto) nel tardo pomeriggio è prevista una nuova perturbazione su tutta la regione con forti temporali e piogge.

La sala operativa della protezione civile regionale ha quindi esteso il codice giallo per maltempo fino alle 20 di domani (19 agosto).

Per la giornata oggi (18 agosto) sono attesi forti temporali, possibili su tutta la regione con fenomeni localmente anche intensi, più probabili tra il tardo pomeriggio e la sera-nottata. Per domani (19 agosto) sono attese precipitazioni a carattere più localizzato, con temporali localmente anche forti, più frequenti nella notte e nel pomeriggio. Lenta l’attenuazione dei fenomeni in serata: possibili forti colpi di vento e grandinate sia oggi che domani.