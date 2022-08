San Ginese, il vento scoperchia i tetti di 4 case

Danni e disagi per il maltempo anche nel comune di Capannori e soprattutto nel compitese. A San Ginese, in via comunale della Circonvallazione il forte vento ha scoperchiato il tetto di quattro case di corte in località al Picchio.

“Sono state fatte diverse segnalazioni”, racconta la residente ma nessuno sarebbe riuscito ancora a intervenire a causa dell’emergenza che ha impegnato protezione civile e vigili del fuoco in decine e decine di interventi.

“È stato chiamato – sostiene la cittadina – un rappresentante comunale per fare presente la problematica, che si è presentato dopo aver effettuato altri sopralluoghi. Certamente non è colpa di nessuno, ma è successo ed è una cosa abbastanza grave”.

(Una foto dei danni del maltempo)