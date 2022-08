Tetto crollato a Fornaci, 11 persone evacuate dal condominio

Undici persone evacuate dai loro appartamenti. E’ l’altro aspetto della tragedia sfiorata questa mattina (18 agosto) alle Case operaie, in via della Repubblica a Fornaci di Barga. Nel primo pomeriggio il sindaco di Barga, Caterina Campani, ha firmato l’ordinanza di evacuazione dell’immobile, la prima palazzina a destra del complesso che si incontra arrivando in paese dalla rotatoria del Chitarrino.

La maggior parte troverà ospitalità da amici e parenti. Per altri due nuclei si sta interessando direttamente il Comune. “Non ci sono danni che fanno temere in crolli o altro – spiega Campani -, il problema è che lo stabile è rimasto praticamente senza il tetto e il rischio principale sono le infiltrazioni di acqua nel caso in cui, come sembra dalle previsioni, dovesse piovere ancora. Per questo, dopo i rilievi dei vigili del fuoco, abbiamo deciso di far allontanare per sicurezza le famiglie, in tutto undici persone”.

Per tutti loro è stata una mattinata d’inferno: poco prima delle undici le raffiche di vento hanno fatto piombare una porzione di tetto su un’auto di turisti senesi che stava percorrendo la strada sottostante. Altra parte di detriti e tegole sono finite contro il palazzo di fronte, sull’altro lato della strada: “Si è sfiorata una doppia tragedia – commenta il primo cittadino -: non solo per le 4 persone che si trovavano nell’auto ma anche per gli inquilini degli appartamenti dello stabile di fronte: se ci fosse stato qualcuno all’ingresso sarebbe stato un vero dramma. La situazione quando ci siamo recati sul posto era davvero impressionante, una scena apocalittica”.

Adesso l’amministrazione del condominio evacuato si è già attivato per contattare una ditta e studiare un intervento tampone prima della ricostruzione del tetto in modo da poter far gradualmente rientrare le persone nei loro appartamenti senza rischi.

Rob. Sal.