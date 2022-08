Blackout, sindaci a confronto con E-Distribuzione: “Servono interventi strutturali”

Blackout diffusi per il maltempo, i sindaci incontrano i rappresentanti di E-Distribuzione. A rendere possibile il summit l’intervento del prefetto Francesco Esposito.

“Ho ribadito con forza – dice il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che già in mattinata aveva sollevato la questione – che quanto successo è inaccettabile e che bisogna fare in modo, con un cambio di rotta netto da parte di Enel sulla manutenzione delle linee, che queste situazioni non si ripresentino più in futuro. Ora è fondamentale che la luce sia ripristinata dove manca e ci è stato garantito che per il nostro comune ciò avverrà entro stasera”.

“I cittadini, se avranno subito danni, dovranno poter chiedere risarcimenti – dice ancora e, se utile, ci metteremo a disposizione delle persone per compilare gli appositi moduli. Resta fermo il fatto che, superata l’emergenza di queste ore, bisogna che Enel intervenga in modo strutturale per evitare simili situazioni in futuro. Lo pretendiamo”.