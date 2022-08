Il maltempo non lascia tregua: grandinate nella Piana

Il maltempo non lascia tregua in provincia di Lucca. Mentre proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per il nubifragio di stamani (18 agosto) in serata ha ripreso a piovere.

In alcune zone di Capannori e della Piana si è registrata una violenta grandinata, con chicchi del diametro di 4 centimetri. Un evento del tutto eccezionale, che è stato monitorato dalla protezione civile regionale. In serata c’è stata anche una tempesta di fulmini, tra Lucca, la Versilia e la Valle del Serchio.