Maltempo, viabilità della Brancoleria in ginocchio. E lunedì partono i lavori per la frana a Vinchiana

Maltempo, in ginocchio la viabilità della Brancoleria. Decine le segnalazioni al Comune di Lucca e ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

“A Sant’Ilario di Brancoli – segnala una residente – si segnalano alberi pendenti verso la carreggiata, le zanelle sono occluse e la presenza di detriti sulla carreggiata. A Vinchiana da due giorni è presente un albero sradicato assieme a cavi Enel, non opportunamente segnalato con apposita cartellonista. A Vinchiana, poi, da lunedì verrà chiusa a fasce orarie la strada, consentendo negli orari di chiusura il passaggio alle auto da una strada inghiaiata, la cui percorribilità, già precaria, è peggiorata a seguito degli eventi atmosferici degli ultimi giorni”.

“Un albero di noce – segnala un’altra residente – si è appoggiato sul ponte che mette in comunicazione la Lucchesia con le frazioni di San Giusto di Brancoli, Pieve di Brancoli e Gignano. L’albero è ancora appoggiato al ponte, speriamo che non danneggi la solidità strutturale, perché l’Enel non rimuove il cavo incastrato nei rami e il percorso è chiuso e transennato. Unica via di passaggio per le auto è una stradina vicinale di difficile e pericolosa percorrenza perché senza parapetti verso il torrente e con ingresso difficoltoso. Già due residenti sono stati salvati con le auto perché andati fuori strada”

“Purtroppo – segnala anche questa residente – da lunedì prossimo per due settimane con una ordinanza del sindaco questa misera stradina sarà per tutta la Brancoleria unica via di transito da e per Lucca poiché sono previsti lavori su via Cascine per la messa in sicurezza della costa a monte da possibili frane. Tutta la popolazione della Brancoleria è preoccupata e ha sollecitato sospensione dell’ordinanza oltre a predisposizione di vie di fuga alternative. Ad oggi tutto tace”.