Raid vandalico alla scuola Pea di Porcari: individuati tre minori

Raid vandalico dentro la scuola Enrico Pea di Porcari. Individuati i responsabili, sono tre minori.

A raccontare l’evento è il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari. “Ignoti giovedì scorsi – spiega – erano entrati nell’aula di arte e avevano dato sfogo alle loro doti pittoriche con scarabocchi e svastiche sul pavimento. È passata circa una settimana. Abbiamo mantenuto il silenzio e il riserbo ma ora qualcosa posso e voglio dire. Gli ignoti hanno nome e cognome. La bravata estiva si trasformerà ora in qualcos’altro ma chiaramente è una legge chiara: “Ad ogni azione c’è una reazione a volte uguale e contraria”. Sono tre minori. Gli è andata male”.

“Voglio dire un grazie sentito all’arma dei carabinieri nella persona del maresciallo Andrea Marsili e ai suoi collaboratori che con abilità e destrezza hanno saputo “pescare” nel posto giusto. Con discrezione ed efficacia – prosegue il sindaco – L’ho già detto in passato e lo ripeto ancora: anche se non vedete le divise, anche se sembra che tutto sia tranquillo, anche se sembra di averla fatta franca beh sappiate che non è così. Non dimenticate che abbiamo anche creato un sistema di telecamere assai capillare che fa il suo lavoro. Poi, quando uno meno se lo aspetta, suoneranno al campanello di casa le forze dell’ordine. Avevo chiesto che si facesse tutto il possibile per beccarli perché ritenevo ingiusto che il gesto vandalico rimanesse qualcosa di impunito di cui vantarsi. E così è stato”.