Coronavirus, 169 casi in più in provincia di Lucca.

In Toscana sono 1.366.204 i casi di positività al coronavirus, 1063 in più rispetto a ieri (178 confermati con tampone molecolare e 885 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.272.411 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 761 tamponi molecolari e 7119 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,5% è risultato positivo. Sono invece 1613 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 65,9% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 83187, -0,8% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 373 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 88,2 anni. Sono 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Grosseto.



L’età media dei 1063 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (178 confermati con tampone molecolare e 885 da test rapido antigenico). Sono 374178 i casi complessivi ad oggi a Firenze (202 in più rispetto a ieri), 91797 a Prato (49 in più), 107744 a Pistoia (62 in più), 68181 a Massa (95 in più), 145731 a Lucca (169 in più), 158440 a Pisa (111 in più), 123393 a Livorno (111 in più), 123496 ad Arezzo (83 in più), 97938 a Siena (76 in più), 74751 a Grosseto (105 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 334 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 465 nella Nord Ovest, 264 nella Sud est.

Complessivamente, 82.814 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (630 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.272.411 (1696 in più rispetto a ieri, più 0,1%).