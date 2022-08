Lesione a una trave del Castello di Porta Santa Maria, chiuso un tratto della passeggiata delle Mura

Questa mattina (20 agosto) alle 12,20 circa a seguito della segnalazione di un cittadino i vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti sulla passeggiata delle Mura urbane, nel tratto sopra il castello di Porta Santa Maria, verificando una lesione trasversale in una delle travi portanti della copertura della Porta.

Foto 2 di 2



Per la sicurezza dei cittadini il tratto è stato immediatamente chiuso al traffico ciclo-pedonale e sul posto sono giunti per un sopralluogo il vicesindaco Giovanni Minniti, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, l’assessore al bilancio Moreno Bruni, il capo di gabinetto del Comune di Lucca Beniamino Placido.

Il tratto di passeggiata su cui verte la trave rimarrà chiuso fino a lunedì, quando interverrà in somma urgenza la ditta che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle casermette delle Mura per mettere in sicurezza la trave lesionata. Successivamente si procederà con un intervento strutturale in sinergia con la Soprintendenza – essendo le Mura un bene vincolato – e a un’analisi approfondita di tutte le travi di copertura per verificarne lo stato di sicurezza.